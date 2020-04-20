***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2020 17:53
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALTUNÇ KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı 99.99 Bağımsız Üye Değil
EBRU KUMOVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yoktur 0 Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AKAYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdürlük Yoktur 0 Bağımsız Üye Değil
ONUR KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Kredi Pazarlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839359
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05377,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 377,55
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6167
|8,6599
|% -0,25
|
|Frank
|7,1461
|7,1892
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8446
|1,8538
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|9,93
|
|Altın Gr.
|377
|377
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-1,99
|