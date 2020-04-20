***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALTUNÇ KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı 99.99 Bağımsız Üye DeğilEBRU KUMOVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yoktur 0 Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR AKAYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdürlük Yoktur 0 Bağımsız Üye DeğilONUR KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Kredi Pazarlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839359BIST