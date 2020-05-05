***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2020 17:02
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842700
BIST
17:5398.677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -164,89
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:537,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:537,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:53386,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,87
|Açılış
|: 386,26
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.127.741
|% 10,00
|
|SNPAM
|6,49
|4.357.204
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.451
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|488.530.163
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.683.365
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.243.911
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,15
|707.853.239
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,81
|628.761.998
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,26
|579.675.809
|% 4,63
|
|ASELS
|26,80
|527.408.513
|% 1,67
|
|PETUN
|22,34
|488.530.163
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|579.675.809
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,67
|459.473.085
|% -3,96
|
|AFYON
|2,79
|442.238.737
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,88
|246.004.240
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|199.611.285
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7892
|8,8333
|% 0,59
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
-
17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem