***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2020 11:11
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 120000000 TRY Yurtiçi 28.11.2019 28.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858769
BIST
12:28114.192
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.602,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
12:286,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
12:287,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
12:28398,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 398,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,97
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.164.853
|% 9,97
|
|KRTEK
|4,90
|8.562.706
|% 9,62
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|GLRYH
|14,38
|30.315.004
|% 7,96
|
|RTALB
|36,74
|101.750.935
|% 7,74
|
|TSPOR
|6,24
|4.467.996
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.224.526
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,74
|38.673.121
|% -9,15
|
|TURGG
|55,50
|12.383.285
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,08
|778.006.145
|% -3,70
|
|SISE
|6,30
|578.901.262
|% -1,25
|
|TRKCM
|4,58
|578.837.962
|% -1,08
|
|GARAN
|7,79
|544.629.630
|% -1,52
|
|THYAO
|11,59
|457.288.124
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|778.006.145
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,49
|359.990.251
|% -1,19
|
|KRDMD
|2,98
|378.870.150
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,58
|578.837.962
|% -1,08
|
|ODAS
|2,63
|323.631.539
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6240
|8,6673
|% -0,02
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,13
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.691
|-8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,88
|