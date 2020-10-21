***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2020 15:03
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882842
BIST
17:461.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:467,8145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0514
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:469,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:46485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.063.318
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|677.977.728
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.294.906
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|14.994.426
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.346.214.037
|% 0,54
|
|TURSG
|6,20
|1.246.134.722
|% 0,98
|
|SISE
|7,00
|1.014.052.456
|% 0,29
|
|KARSN
|3,27
|961.313.905
|% 4,47
|
|ODAS
|3,42
|805.103.804
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|767.283.225
|% 9,74
|
|KARSN
|3,27
|961.313.905
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,99
|507.885.027
|% -2,45
|
|ODAS
|3,42
|805.103.804
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,38
|547.737.538
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8127
|7,8207
|% -0,57
|
|Euro
|9,2820
|9,2930
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2645
|10,3159
|% 1,11
|
|Frank
|8,6298
|8,6818
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0802
|2,0906
|% -0,49
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|23,94
|
|Altın Gr.
|485
|486
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,57
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem
-
17:52RALYH
Yüzde 4.10 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 561 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 03 artarak (% 0.18 ) 1, 100
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, FLAP, TSKB, AYES, RAYSG, SANFM, DAGHL, AKSGY, BASCM, MRGYO