***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 15:52
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891444
BIST
17:141.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:147,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:149,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:14461,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,13
|Açılış
|: 461,47
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IDEAS
|11,22
|4.678.605
|% 10,00
|
|BERA
|14,69
|66.958.876
|% 9,71
|
|SNKRN
|6,40
|894.236
|% 9,03
|
|UMPAS
|0,85
|195.203
|% 8,97
|
|TDGYO
|14,97
|6.284.142
|% 6,47
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|ALMAD
|2,51
|599.827
|% -4,56
|
|SANEL
|3,64
|4.323.058
|% -3,96
|
|KONTR
|17,28
|25.417.289
|% -3,84
|
|IHLGM
|1,31
|181.614.314
|% -0,76
|
|MPARK
|19,72
|126.854.769
|% 1,65
|
|INVEO
|36,14
|120.829.364
|% 3,32
|
|HUBVC
|18,44
|108.185.657
|% -1,81
|
|PEKGY
|2,33
|104.734.099
|% -1,69
|
|PETKM
|4,64
|4.126.847.710
|% 8,92
|
|TSKB
|1,95
|1.639.688.723
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,78
|1.664.885.986
|% 4,91
|
|ZOREN
|2,79
|672.225.738
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,22
|193.021.154
|% -0,81
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7864
|7,7891
|% 0,22
|
|Euro
|9,4674
|9,4722
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4779
|10,5304
|% 0,52
|
|Frank
|8,7154
|8,7680
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% 0,21
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,39
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|49,03
|49,03
|0,32
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:26NUHCM
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 46.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 258 adet işlem
-
17:25BANVT
Yüzde 8.40 oranında artışla 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 641 adet işlem
-
17:24KLNMA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 384 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 47 kaybederek (% -0.12 ) 1, 198
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, SASA, IDEAS, IDGYO, ERBOS, KRVGD, BEYAZ, SNPAM, DYOBY