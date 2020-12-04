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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2020 15:52



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 150000000 TRY Yurtiçi 03.12.2020 03.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891444


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BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 11,22 4.678.605 % 10,00  
BERA 14,69 66.958.876 % 9,71  
SNKRN 6,40 894.236 % 9,03  
UMPAS 0,85 195.203 % 8,97  
TDGYO 14,97 6.284.142 % 6,47  
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17:13 Alış Satış %  
Dolar 7,7864 7,7891 % 0,22  
Euro 9,4674 9,4722 % 0,27  
Sterlin 10,4779 10,5304 % 0,52  
Frank 8,7154 8,7680 % 0,32  
Riyal 2,0704 2,0808 % 0,21  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 0,39  
Altın Gr. 461 461 0,80  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.047 3.124 -0,94  
Yarım 1.473 1.511 -0,45  
Çeyrek 739 756 -0,22  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,01  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,00  
B. Petrol 49,03 49,03 0,32  
Seans Raporu 17:13
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