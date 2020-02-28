***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 18:29
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020-3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ile faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822969
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,91
|Açılış
|: 322,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
321,97
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|OYLUM
|3,03
|9.350.406
|% 6,69
|
|GEDIK
|13,47
|7.270.014
|% 3,94
|
|NIBAS
|6,70
|104.846
|% 3,08
|
|MPARK
|14,89
|9.390.107
|% -9,65
|
|UMPAS
|0,48
|30.616
|% -9,43
|
|SNKRN
|2,37
|753.225
|% -8,14
|
|MSGYO
|1,65
|1.848.750
|% -7,82
|
|UFUK
|3,79
|108.968
|% -7,79
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9824
|8,0225
|% 0,15
|
|Frank
|6,4426
|6,4814
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6595
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-52,45
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,56
|49,56
|-2,17
|
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