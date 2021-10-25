***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
25.10.2021 11:22
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Açıklamalar
Şirketimizin güncel ana sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 23/02/2021 23/02/2021 10273
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20/10/2021 25/10/2021 10437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972139
BIST
11:291.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.490
En Düşük
1.471
11:299,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1411
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:2911,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1649
|Açılış
|: 11,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:29563,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 10,15
|Açılış
|: 563,71
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MERIT
|26,18
|23.434.134
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.083.474
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|63.063.051
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.523.849
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,94
|39.703.129
|% -3,61
|
|AGESA
|20,74
|1.576.054
|% -3,26
|
|GARAN
|9,07
|954.027.737
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,61
|453.612.718
|% 1,16
|
|GUBRF
|63,70
|379.023.068
|% 8,33
|
|TUPRS
|140,80
|302.226.801
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,54
|297.365.925
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,61
|453.612.718
|% 1,16
|
|GARAN
|9,07
|954.027.737
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,98
|177.870.794
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,47
|242.475.342
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|297.365.925
|% 0,27
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7393
|9,7437
|% 1,47
|
|Euro
|11,3461
|11,3573
|% 1,47
|
|Sterlin
|13,3866
|13,4538
|% 1,67
|
|Frank
|10,5872
|10,6510
|% 1,39
|
|Riyal
|2,5895
|2,6025
|% 1,45
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|9,23
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,30
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|