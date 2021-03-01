***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Yeni Bakiye40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78 68.017 67.939Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-294 294Kar Dağıtımı36.631 -36.631Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.631 -36.631Dönem Sonu Bakiyeler40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Yeni Bakiye40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 66.747 66.751İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -9.000 -1.000Kar Dağıtımı68.017 -68.017Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.017 -68.017Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ191.153 256.240FAKTORİNG GELİRLERİ191.153 256.240Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler15 176.379 238.571İskontolu135.007 149.513Diğer41.372 89.058Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar15 14.774 17.669İskontolu14.279 15.863Diğer495 1.806FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-82.274 -212.848Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-70.480 -187.045Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.662 -1.890İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.116 -8.097Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.016 -15.816BRÜT KAR (ZARAR)108.879 43.392ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -22.442 -17.875Personel Giderleri-9.199 -8.576Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-381 -313Genel İşletme Giderleri-12.862 -8.986BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)86.437 25.517DİĞER FAALİYET GELİRLERİ48.176 133.886Bankalardan Alınan Faizler691 18.396Türev Finansal İşlemler Karı25.066 21.646Kambiyo İşlemleri Karı18.774 90.131Diğer17 3.645 3.713KARŞILIK GİDERLERİ-11.908 -10.602Özel Karşılıklar-11.831 -10.587Diğer-77 -15DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.693 -61.880Türev Finansal İşlemlerden Zarar-14.061 -8.757Kambiyo İşlemleri Zararı-20.632 -53.123NET FAALİYET KARI (ZARARI)88.012 86.921BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.012 86.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -21.265 -18.904Cari Vergi Karşılığı-27.812 -17.645Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.259Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)66.747 68.017DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI66.747 68.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.747 68.017Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 0,01330000 1,70040000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı85.965 146.245Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri208.448 295.834Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-84.225 -160.059Alınan Ücret ve Komisyonlar10.299 16.845Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 2.928 2.671Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.235 -8.545Ödenen Vergiler-28.936 -27.000Diğer-13.314 26.499Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-55.138 -377.244Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-508.976 45.643Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.662 209.891Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15.630 -1.451Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-856 632Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)429.417 -632.449Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)19.309 490Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı30.827 -230.999YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 2.276 -942Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 -294Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.982 -942FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit101.100 143.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-133.914 -132.156Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-32.814 10.844Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5 -221.097Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 120 221.217Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 115 120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)66.747 68.017DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4 -78Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4 -78Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 5 -99Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1 21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.751 67.939Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 115 115 120 120GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 3.507 3.507 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.397.587 73.825 1.471.412 932.383 73.339 1.005.722Faktoring Alacakları1.373.741 73.825 1.447.566 917.515 73.339 990.854İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.174.386 22.717 1.197.103 823.952 28.390 852.342Diğer Faktoring Alacakları199.355 51.108 250.463 93.563 44.949 138.512Takipteki Alacaklar5 49.978 49.978 32.097 32.097Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-26.132 -26.132 -17.229 -17.229ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.035 6.035 5.950 5.950MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 102 102 205 205YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 15.572 15.572 9.026 9.026DİĞER AKTİFLER9 10.160 202 10.362 3.028 55 3.083ARA TOPLAM1.433.078 74.027 1.507.105 950.712 73.394 1.024.106SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)172 172 172 172Satış Amaçlı172 172 172 172VARLIKLAR TOPLAMI1.433.250 74.027 1.507.277 950.884 73.394 1.024.278YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 901.374 1.538 902.912 480.277 1.843 482.120FAKTORİNG BORÇLARI5 19.834 2 19.836 4.204 2 4.206KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.166 5.166 6.044 6.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 0 0 33.157 33.157GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 0 0 1.563 1.563KARŞILIKLAR13 1.792 1.792 1.634 1.634Yeniden Yapılanma Karşılığı224 224 272 272Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.568 1.568 1.362 1.362CARİ VERGİ BORCU12 14.213 14.213 4.203 4.203ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 9.829 4 9.833 4.529 48 4.577ARA TOPLAM952.208 1.544 953.752 535.611 1.893 537.504SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 553.525 553.525 486.774 486.774Ödenmiş Sermaye50.000 50.000 40.000 40.000Sermaye Yedekleri16.658 16.658 25.658 25.658Diğer Sermaye Yedekleri16.658 16.658 25.658 25.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler220 220 216 216Kar Yedekleri419.900 419.900 352.883 352.883Yasal Yedekler9.022 9.022 9.022 9.022Olağanüstü Yedekler410.878 410.878 343.861 343.861Kar veya Zarar66.747 66.747 68.017 68.017Dönem Net Kâr veya Zararı66.747 66.747 68.017 68.017YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.505.733 1.544 1.507.277 1.022.385 1.893 1.024.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5.048 5.048 505 505RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ110.529 9.223 119.752 109.353 8.989 118.342ALINAN TEMİNATLAR22 35.466.604 1.290.347 36.756.951 29.179.084 1.018.054 30.197.138VERİLEN TEMİNATLAR22 281.409 281.409 234.617 234.617TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4,22 66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131Alım Satım Amaçlı İşlemler4,22 66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131Swap Alım Satım İşlemleri66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131EMANET KIYMETLER22 1.376.800 47.710 1.424.510 961.429 87.961 1.049.390NAZIM HESAPLAR TOPLAMI37.306.417 1.411.155 38.717.572 30.538.424 1.170.699 31.709.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914174BIST