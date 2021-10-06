***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDaşı Bakiyeler40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Yeni Bakiye40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29 31.797 31.768İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -9.000 -1.000Kar Dağıtımı68.017 -68.017Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.017 -68.017Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.658 187 419.900 31.797 518.542Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525Yeni Bakiye50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109 67.166 67.275Kar Dağıtımı66.747 -66.747Yedeklere Aktarılan Tutarlar66.747 -66.747Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.658 329 486.647 67.166 620.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ170.518 90.679 84.707 42.990FAKTORİNG GELİRLERİ15 170.518 90.679 84.707 42.990Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler159.078 83.915 78.919 39.976İskontolu123.431 67.979 65.151 30.824Diğer35.647 15.936 13.768 9.152Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar11.440 6.764 5.788 3.014İskontolu11.146 6.525 5.668 2.869Diğer294 239 120 145FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-85.443 -36.908 -46.062 -16.639Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-79.933 -30.139 -43.052 -13.615Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-722 -864 -351 -424İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.295 -977Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.788 -3.610 -2.659 -1.623BRÜT KAR (ZARAR)85.075 53.771 38.645 26.351ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -15.667 -10.020 -7.977 -5.914Personel Giderleri-5.702 -4.052 -3.346 -1.972Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-369 -170 -185 -89Genel İşletme Giderleri-9.596 -5.798 -4.446 -3.853BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)69.408 43.751 30.668 20.437DİĞER FAALİYET GELİRLERİ28.063 17.271 17.358 6.139Bankalardan Alınan Faizler830 333 342 332Türev Finansal İşlemler Karı7.245 3.606 5.295 2.252Kambiyo İşlemleri Karı11.651 10.220 4.003 3.457Diğer17 8.337 3.112 7.718 98KARŞILIK GİDERLERİ-516 -11.479 -388 -76Özel Karşılıklar-128 -11.466 -128 -76Diğer-388 -13 -260DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.749 -8.409 -3.897 -2.975Türev Finansal İşlemlerden Zarar-10.352 -6.717 -2.307 -2.005Kambiyo İşlemleri Zararı-2.397 -1.692 -1.590 -970NET FAALİYET KARI (ZARARI)84.206 41.134 43.741 23.525BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.206 41.134 43.741 23.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -17.040 -9.337 -8.845 -5.480Cari Vergi Karşılığı-20.765 -6.988 -12.902 -1.859Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.349 332 -3.621Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.725 3.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)67.166 31.797 34.896 18.045DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI67.166 31.797 34.896 18.045Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları67.166 31.797 34.896 18.045Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 1,34330000 0,63590000 0,69780000 0,36090000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı34.886 38.756Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri151.899 95.324Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-98.440 -37.596Alınan Ücret ve Komisyonlar12.911 8.018Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 6.552 2.864Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.846 -4.065Ödenen Vergiler-23.592 -18.416Diğer-8.598 -7.373Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-33.463 -33.386Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-81.298 24.360Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.300 6.832Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-17.949 18.438Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-732 -1.277Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)61.719 -88.045Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.497 6.306Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.423 5.370YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 1.629 -248Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 -79Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.550 -248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit74.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-78.333Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.270 -670Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.270 -5.003Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.703 119Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 115 120Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 1.818 239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)67.166 31.797 34.896 18.045DİĞER KAPSAMLI GELİRLER109 -29 66 -29Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar109 -29 66 -29Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145 -37 83 -37Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36 8 -17 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.275 31.768 34.962 18.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 213 1.605 1.818 115 115GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 14 0 14 3.507 0 3.507GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.474.812 85.393 1.560.205 1.397.587 73.825 1.471.412Faktoring Alacakları1.471.114 85.393 1.556.507 1.373.741 73.825 1.447.566İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.244.572 26.938 1.271.510 1.174.386 22.717 1.197.103Diğer Faktoring Alacakları226.542 58.455 284.997 199.355 51.108 250.463Takipteki Alacaklar5 23.513 0 23.513 49.978 0 49.978Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-19.815 0 -19.815 -26.132 0 -26.132ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 7.373 0 7.373 6.035 0 6.035MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 218 0 218 102 0 102YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 19.261 0 19.261 15.572 0 15.572DİĞER AKTİFLER9 13.839 578 14.417 10.160 202 10.362ARA TOPLAM1.515.730 87.576 1.603.306 1.433.078 74.027 1.507.105SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)172 0 172 172 0 172Satış Amaçlı172 0 172 172 0 172VARLIKLAR TOPLAMI1.515.902 87.576 1.603.478 1.433.250 74.027 1.507.277YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 945.725 1.011 946.736 901.374 1.538 902.912FAKTORİNG BORÇLARI5 1.884 3 1.887 19.834 2 19.836KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR4.618 0 4.618 5.166 0 5.166İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 2.085 0 2.085 0 0 0KARŞILIKLAR13 2.531 0 2.531 1.792 0 1.792Yeniden Yapılanma Karşılığı403 0 403 224 0 224Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.128 0 2.128 1.568 0 1.568CARİ VERGİ BORCU12 14.782 0 14.782 14.213 0 14.213ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 9.942 97 10.039 9.829 4 9.833ARA TOPLAM981.567 1.111 982.678 952.208 1.544 953.752SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 620.800 0 620.800 553.525 0 553.525Ödenmiş Sermaye50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri16.658 0 16.658 16.658 0 16.658Diğer Sermaye Yedekleri16.658 0 16.658 16.658 0 16.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler329 0 329 220 0 220Kar Yedekleri486.647 0 486.647 419.900 0 419.900Yasal Yedekler11.022 0 11.022 9.022 0 9.022Olağanüstü Yedekler475.625 0 475.625 410.878 0 410.878Kar veya Zarar67.166 0 67.166 66.747 0 66.747Dönem Net Kâr veya Zararı67.166 0 67.166 66.747 0 66.747YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.602.367 1.111 1.603.478 1.505.733 1.544 1.507.277Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4.043 0 4.043 5.048 0 5.048RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ85.108 82.995 168.103 110.529 9.223 119.752ALINAN TEMİNATLAR22 38.346.409 1.521.558 39.867.967 35.466.604 1.290.347 36.756.951VERİLEN TEMİNATLAR22 283.948 0 283.948 281.409 0 281.409TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4,22 67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902Alım Satım Amaçlı İşlemler4,22 67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902Swap Alım Satım İşlemleri67.661 72.982 140.643 66.027 63.875 129.902EMANET KIYMETLER22 1.396.650 143.965 1.540.615 1.376.800 47.710 1.424.510NAZIM HESAPLAR TOPLAMI40.183.819 1.821.500 42.005.319 37.306.417 1.411.155 38.717.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967579BIST