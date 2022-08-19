***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525Yeni Bakiye50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109 67.166 67.275Kar Dağıtımı66.747 -66.747Yedeklere Aktarılan Tutarlar66.747 -66.747Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.658 329 486.647 67.166 620.800Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346Yeni Bakiye50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-352 -9.271 95.099 85.476İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı15 140.000 -16.658 -123.342Kar Dağıtımı125.939 -125.939Dağıtılan Temettü-125.939Yedeklere Aktarılan Tutarlar125.939Dönem Sonu Bakiyeler190.000 -250 -9.271 489.244 95.099 764.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ305.245 170.518FAKTORİNG GELİRLERİ16 305.245 170.518Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler292.159 159.078İskontolu233.421 123.431Diğer58.738 35.647Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar13.086 11.440İskontolu12.697 11.146Diğer389 294FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-190.657 -85.443Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-178.520 -79.933Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-632 -722Verilen Ücret ve Komisyonlar-11.505 -4.788BRÜT KAR (ZARAR)114.588 85.075ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -45.651 -15.667Personel Giderleri-13.507 -5.702Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-598 -369Genel İşletme Giderleri-27.656 -9.596Diğer-3.890BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)68.937 69.408DİĞER FAALİYET GELİRLERİ139.765 28.063Bankalardan Alınan Faizler9.454 830Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.191Sermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı43.703 7.245Kambiyo İşlemleri Karı50.763 11.651Diğer18 27.648 8.337KARŞILIK GİDERLERİ-7.110 -516Özel Karşılıklar-305 -128Genel Karşılıklar-6.470Diğer-335 -388DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.537 -12.749Türev Finansal İşlemlerden Zarar-19.597 -10.352Kambiyo İşlemleri Zararı-52.075 -2.397Diğer-865NET FAALİYET KARI (ZARARI)129.055 84.206BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.055 84.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)13 -33.956 -17.040Cari Vergi Karşılığı-56.315 -20.765Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22.359 3.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)95.099 67.166DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI95.099 67.166Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.099 67.166Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,50050000 1,34330000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı137.850 34.886Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri392.378 151.899Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-181.065 -98.440Alınan Ücret ve Komisyonlar1.113 12.911Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 9.203 6.552Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.114 -5.846Ödenen Vergiler-44.520 -23.592Diğer-25.145 -8.598Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-278.098 -33.463Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-911.487 -81.298Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-248.957 2.300Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)397 -17.949Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-13.416 -732Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)711.402 61.719Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)183.963 2.497Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-140.248 1.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -2.285 1.629Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 490 -79Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-130.830Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-132.625 1.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKiralamaya İlişkin Ödemeler-2.124 -1.270Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.124 -1.270Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-274.997 1.703Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar311.585 115Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 36.588 1.818Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)95.099 67.166DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.623 109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-352 109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-470 145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler118 -36Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.271 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-12.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.090TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.476 67.275Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.991 34.597 36.588 309.435 2.150 311.585GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 16 0 16 3.523 0 3.523GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)121.207 0 121.207 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 2.597.651 211.170 2.808.821 1.576.983 229.398 1.806.381Faktoring Alacakları2.435.960 191.855 2.627.815 1.573.535 229.398 1.802.933İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.083.875 15.848 2.099.723 1.289.415 37.037 1.326.452Diğer Faktoring Alacakları352.085 176.007 528.092 284.120 192.361 476.481İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5,2 161.321 19.315 180.636Takipteki Alacaklar5 9.264 0 9.264 21.240 0 21.240Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -8.894 0 -8.894 -17.792 0 -17.792ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 9.497 0 9.497 8.374 0 8.374MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.372 0 13.372 1.186 0 1.186YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 51.478 0 51.478 28.069 0 28.069DİĞER AKTİFLER9 24.431 52.854 77.285 17.646 750 18.396ARA TOPLAM2.819.643 298.621 3.118.264 1.945.216 232.298 2.177.514SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)172 0 172 172 0 172Satış Amaçlı172 0 172 172 0 172VARLIKLAR TOPLAMI2.819.815 298.621 3.118.436 1.945.388 232.298 2.177.686YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 2.049.693 20.979 2.070.672 1.372.148 27.054 1.399.202FAKTORİNG BORÇLARI5 1.640 41 1.681 1.276 8 1.284TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12,21 3.873 0 3.873 3.980 0 3.980İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 22.406 0 22.406 42.299 0 42.299KARŞILIKLAR14 10.047 1.181 11.228 2.763 0 2.763Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14 4.299 0 4.299 2.763 0 2.763Genel Karşılıklar5,2,1 5.289 1.181 6.470Diğer Karşılıklar459 0 459CARİ VERGİ BORCU13 36.741 0 36.741 26.757 0 26.757ERTELENMİŞ VERGİ BORCU954 0 954 22 0 22SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 164.038 42.021 206.059 8.805 13.228 22.033ARA TOPLAM2.289.392 64.222 2.353.614 1.458.050 40.290 1.498.340SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 764.822 0 764.822 679.346 0 679.346Ödenmiş Sermaye190.000 0 190.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri16.658 0 16.658Diğer Sermaye Yedekleri16.658 0 16.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-250 0 -250 102 0 102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.271 0 -9.271Kar Yedekleri489.244 0 489.244 486.647 0 486.647Yasal Yedekler11.789 0 11.789 11.022 11.022Olağanüstü Yedekler477.455 0 477.455 475.625 0 475.625Kar veya Zarar95.099 0 95.099 125.939 0 125.939Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı95.099 0 95.099 125.939 0 125.939YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.054.214 64.222 3.118.436 2.137.396 40.290 2.177.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ78.782 21 78.803 8.907 8 8.915RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ149.011 262.450 411.461 88.573 239.521 328.094TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23 52.208.761 4.052.058 56.260.819 41.872.957 3.259.374 45.132.331VERİLEN TEMİNATLAR23 347.202 0 347.202 294.279 0 294.279TAAHHÜTLER1.388.558 920 1.389.478 0 0 0Cayılamaz Taahhütler139.108 920 140.028Cayılabilir Taahhütler1.249.450 0 1.249.450TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4,23 104.271 273.453 377.724 121.528 164.002 285.530Alım Satım Amaçlı İşlemler4,23 104.271 273.453 377.724 121.528 164.002 285.530Vadeli Alım Satım İşlemleri149.953 149.953Swap Alım Satım İşlemleri104.271 123.500 227.771 121.528 164.002 285.530EMANET KIYMETLER23 2.400.144 230.759 2.630.903 1.429.031 332.053 1.761.084NAZIM HESAPLAR TOPLAMI56.676.729 4.819.661 61.496.390 43.815.275 3.994.958 47.810.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057226BIST