***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
19.08.2022 18:20
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Yeni Bakiye
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109 67.166 67.275
Kar Dağıtımı
66.747 -66.747
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
66.747 -66.747
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 329 486.647 67.166 620.800
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Yeni Bakiye
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-352 -9.271 95.099 85.476
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15 140.000 -16.658 -123.342
Kar Dağıtımı
125.939 -125.939
Dağıtılan Temettü
-125.939
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
125.939
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 -250 -9.271 489.244 95.099 764.822
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
305.245 170.518
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 305.245 170.518
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
292.159 159.078
İskontolu
233.421 123.431
Diğer
58.738 35.647
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.086 11.440
İskontolu
12.697 11.146
Diğer
389 294
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-190.657 -85.443
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-178.520 -79.933
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-632 -722
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-11.505 -4.788
BRÜT KAR (ZARAR)
114.588 85.075
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -45.651 -15.667
Personel Giderleri
-13.507 -5.702
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-598 -369
Genel İşletme Giderleri
-27.656 -9.596
Diğer
-3.890
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
68.937 69.408
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
139.765 28.063
Bankalardan Alınan Faizler
9.454 830
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.191
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6
Türev Finansal İşlemler Karı
43.703 7.245
Kambiyo İşlemleri Karı
50.763 11.651
Diğer
18 27.648 8.337
KARŞILIK GİDERLERİ
-7.110 -516
Özel Karşılıklar
-305 -128
Genel Karşılıklar
-6.470
Diğer
-335 -388
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.537 -12.749
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-19.597 -10.352
Kambiyo İşlemleri Zararı
-52.075 -2.397
Diğer
-865
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
129.055 84.206
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.055 84.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
13 -33.956 -17.040
Cari Vergi Karşılığı
-56.315 -20.765
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.359 3.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
95.099 67.166
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
95.099 67.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.099 67.166
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,50050000 1,34330000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
137.850 34.886
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
392.378 151.899
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-181.065 -98.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.113 12.911
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 9.203 6.552
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.114 -5.846
Ödenen Vergiler
-44.520 -23.592
Diğer
-25.145 -8.598
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-278.098 -33.463
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-911.487 -81.298
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-248.957 2.300
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
397 -17.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-13.416 -732
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
711.402 61.719
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
183.963 2.497
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-140.248 1.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -2.285 1.629
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 490 -79
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-130.830
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-132.625 1.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.124 -1.270
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.124 -1.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-274.997 1.703
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
311.585 115
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 36.588 1.818
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.099 67.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.623 109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-352 109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-470 145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.271 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-12.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.476 67.275
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.991 34.597 36.588 309.435 2.150 311.585
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 16 0 16 3.523 0 3.523
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
121.207 0 121.207 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.597.651 211.170 2.808.821 1.576.983 229.398 1.806.381
Faktoring Alacakları
2.435.960 191.855 2.627.815 1.573.535 229.398 1.802.933
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.083.875 15.848 2.099.723 1.289.415 37.037 1.326.452
Diğer Faktoring Alacakları
352.085 176.007 528.092 284.120 192.361 476.481
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5,2 161.321 19.315 180.636
Takipteki Alacaklar
5 9.264 0 9.264 21.240 0 21.240
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -8.894 0 -8.894 -17.792 0 -17.792
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 9.497 0 9.497 8.374 0 8.374
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.372 0 13.372 1.186 0 1.186
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 51.478 0 51.478 28.069 0 28.069
DİĞER AKTİFLER
9 24.431 52.854 77.285 17.646 750 18.396
ARA TOPLAM
2.819.643 298.621 3.118.264 1.945.216 232.298 2.177.514
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
2.819.815 298.621 3.118.436 1.945.388 232.298 2.177.686
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 2.049.693 20.979 2.070.672 1.372.148 27.054 1.399.202
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.640 41 1.681 1.276 8 1.284
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12,21 3.873 0 3.873 3.980 0 3.980
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 22.406 0 22.406 42.299 0 42.299
KARŞILIKLAR
14 10.047 1.181 11.228 2.763 0 2.763
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14 4.299 0 4.299 2.763 0 2.763
Genel Karşılıklar
5,2,1 5.289 1.181 6.470
Diğer Karşılıklar
459 0 459
CARİ VERGİ BORCU
13 36.741 0 36.741 26.757 0 26.757
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
954 0 954 22 0 22
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 164.038 42.021 206.059 8.805 13.228 22.033
ARA TOPLAM
2.289.392 64.222 2.353.614 1.458.050 40.290 1.498.340
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 764.822 0 764.822 679.346 0 679.346
Ödenmiş Sermaye
190.000 0 190.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658
Diğer Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-250 0 -250 102 0 102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.271 0 -9.271
Kar Yedekleri
489.244 0 489.244 486.647 0 486.647
Yasal Yedekler
11.789 0 11.789 11.022 11.022
Olağanüstü Yedekler
477.455 0 477.455 475.625 0 475.625
Kar veya Zarar
95.099 0 95.099 125.939 0 125.939
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.099 0 95.099 125.939 0 125.939
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.054.214 64.222 3.118.436 2.137.396 40.290 2.177.686
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
78.782 21 78.803 8.907 8 8.915
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
149.011 262.450 411.461 88.573 239.521 328.094
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 52.208.761 4.052.058 56.260.819 41.872.957 3.259.374 45.132.331
VERİLEN TEMİNATLAR
23 347.202 0 347.202 294.279 0 294.279
TAAHHÜTLER
1.388.558 920 1.389.478 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
139.108 920 140.028
Cayılabilir Taahhütler
1.249.450 0 1.249.450
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,23 104.271 273.453 377.724 121.528 164.002 285.530
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4,23 104.271 273.453 377.724 121.528 164.002 285.530
Vadeli Alım Satım İşlemleri
149.953 149.953
Swap Alım Satım İşlemleri
104.271 123.500 227.771 121.528 164.002 285.530
EMANET KIYMETLER
23 2.400.144 230.759 2.630.903 1.429.031 332.053 1.761.084
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
56.676.729 4.819.661 61.496.390 43.815.275 3.994.958 47.810.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057226
BIST