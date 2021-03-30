***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih30/03/2021Saati10.00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarDestek Finans Faktoring A.Ş.'nin 30.03.2021 tarihinde yapılan "2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921736BIST