***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/10/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih19/10/2021Saati10.00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarDestek Finans Faktoring A.Ş.'nin 19.10.2021 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971389BIST