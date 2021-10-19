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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

19.10.2021 13:13



***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/10/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
19/10/2021
Saati
10.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 19.10.2021 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı" 
ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971389


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Çeyrek 849 869 4,75  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,58  
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