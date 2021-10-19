***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
19.10.2021 13:13
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/10/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
19/10/2021
Saati
10.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 19.10.2021 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"
ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971389
BIST
14:461.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
14:469,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
14:4610,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
14:46532,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,97
|Açılış
|: 532,78
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler14:46
|FADE
|8,69
|67.310.484
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.036.134
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.890.036
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,88
|72.176.189
|% 8,86
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,96
|111.579.932
|% -7,82
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|57.512.292
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,79
|33.861.219
|% -3,84
|
|GARAN
|9,04
|1.246.615.200
|% 2,73
|
|FROTO
|171,40
|692.167.615
|% 3,00
|
|THYAO
|14,37
|668.990.076
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,27
|517.199.382
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,41
|431.219.070
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|399.162.662
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|431.219.070
|% 2,55
|
|GARAN
|9,04
|1.246.615.200
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,27
|517.199.382
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,20
|344.583.921
|% 2,36
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3091
|9,3114
|% -0,21
|
|Euro
|10,8565
|10,8616
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,8279
|12,8923
|% 0,38
|
|Frank
|10,0816
|10,1423
|% 0,16
|
|Riyal
|2,4732
|2,4857
|% -0,33
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,96
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|19,62
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|9,49
|
|Çeyrek
|849
|869
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,13
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,70
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:00VKFYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 756, 578 adet işlem
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 78 artarak (% 1.04 ) 1, 539
-
14:59XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 9, 886.00 milyon TL de
-
14:58DITAS
Yüzde 4.74 oranında artışla 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 259 adet işlem
-
14:57BAYRK
Yüzde 5.00 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 230, 069 adet işlem