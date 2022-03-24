***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih24/03/2022Saati10.00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarDestek Finans Faktoring A.Ş.'nin 24.03.2022 tarihinde yapılan "2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012629BIST