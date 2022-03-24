***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.03.2022 15:10
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
24/03/2022
Saati
10.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 24.03.2022 tarihinde yapılan "2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"
ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012629
BIST
15:122.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:1214,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:1216,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0475
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:12935,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,28
|Açılış
|: 935,21
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.567.086
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.552.531
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.222.609
|% 9,95
|
|SELGD
|4,30
|3.502.956
|% 9,41
|
|PKENT
|232,40
|8.419.387
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.236.636
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,78
|65.590.513
|% -7,58
|
|KAPLM
|62,90
|16.011.739
|% -7,50
|
|KRDMD
|15,92
|2.591.078.451
|% 3,85
|
|THYAO
|28,06
|1.505.890.083
|% -0,14
|
|EREGL
|33,82
|1.317.404.545
|% 0,96
|
|GARAN
|12,06
|1.085.570.349
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|826.140.591
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|389.597.057
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,92
|2.591.078.451
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,95
|574.424.766
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|473.791.215
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.085.570.349
|% -0,90
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8537
|14,8600
|% 0,21
|
|Euro
|16,3571
|16,3925
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,5770
|19,6752
|% 0,18
|
|Frank
|15,9093
|16,0052
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,14
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,64
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.161
|6.315
|69,04
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.527
|16,70
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|