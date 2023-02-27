***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.02.2023 12:32
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Talebiyle İhraç Limitinin İptal Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edildiğinden "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" Kurul'un iptal ettiği tarih olan 23.02.2023 olarak değiştirilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edilmiştir. Söz konusu SPK yazısı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuşur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Destek FF Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117062
BIST
16:095.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 76,55
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:0918,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:0919,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:091.100,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.100,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BFREN
|5.237,10
|101.267.036
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.641.476
|% 9,99
|
|GENTS
|6,40
|45.108.214
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.743.728
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.722.045
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.334.259
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,24
|15.466.579
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.720.499.885
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,06
|3.061.924.157
|% 7,31
|
|EREGL
|43,60
|2.945.038.125
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,34
|1.427.352.158
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.403.435.738
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|837.105.080
|% -2,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8809
|18,8886
|% 0,07
|
|Euro
|19,9273
|19,9380
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,5664
|22,6796
|% 0,41
|
|Frank
|20,0002
|20,1207
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0188
|5,0439
|% -0,01
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.491
|7.542
|-82,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,34
|
Seans Raporu
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