***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Talebiyle İhraç Limitinin İptal EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edildiğinden "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" Kurul'un iptal ettiği tarih olan 23.02.2023 olarak değiştirilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 15.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edilmiştir. Söz konusu SPK yazısı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuşur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Destek FF Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117062BIST