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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.02.2023 12:32
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Talebiyle İhraç Limitinin İptal Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edildiğinden "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" Kurul'un iptal ettiği tarih olan 23.02.2023 olarak değiştirilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 11/230 sayılı kararı ile daha önce 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı kapsamında onaylanmış, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere verilen 102.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti şirketimizin talebi doğrultusunda iptal edilmiştir. Söz konusu SPK yazısı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuşur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Destek FF Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117062


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