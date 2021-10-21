***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.10.2021 17:11
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2021 tarih ve 2021-24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL'den 66.666.667 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.666.667 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 21.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresinde ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Destek Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971715
BIST
17:141.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,89
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:149,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,2680
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,4923
En Düşük
9,1938
17:1411,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3000
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:14541,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 13,46
|Açılış
|: 541,25
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:14
|OLMK
|7,74
|8.793.172
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.419.199
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.808
|% 9,62
|
|FROTO
|193,70
|1.514.855.316
|% 9,56
|
|DOBUR
|37,00
|9.569.644
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.655.473
|% -9,95
|
|ERSU
|4,60
|73.635.934
|% -9,27
|
|YEOTK
|60,75
|175.073.550
|% -8,37
|
|GARFA
|13,75
|4.165.435
|% -7,72
|
|MERIT
|27,08
|27.970.497
|% -7,51
|
|GARAN
|8,94
|3.451.856.111
|% -1,87
|
|FROTO
|193,70
|1.514.855.316
|% 9,56
|
|THYAO
|13,90
|1.262.288.309
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,46
|1.118.567.645
|% 0,00
|
|SASA
|27,66
|1.069.423.859
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,46
|1.118.567.645
|% 0,00
|
|GARAN
|8,94
|3.451.856.111
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,94
|671.587.446
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,23
|1.024.183.354
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,24
|703.778.197
|% -1,13
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4764
|9,4798
|% 2,91
|
|Euro
|11,0444
|11,0502
|% 2,79
|
|Sterlin
|13,0111
|13,0763
|% 2,49
|
|Frank
|10,2541
|10,3159
|% 2,72
|
|Riyal
|2,5112
|2,5238
|% 2,56
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|541
|541
|12,99
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,14
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|-0,83
|
Seans Raporu
17:14
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17:26XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 22, 469.00 milyon TL de
-
17:25ULAS
Yüzde 4.87 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 908, 449 adet işlem
-
17:22ATAGY
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 803 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 58 artarak (% 1.16 ) 1, 275
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, HLGYO, EDIP, OLMK, ANGEN