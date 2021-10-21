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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

21.10.2021 17:11



***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19.10.2021 tarih ve 2021-24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL'den 66.666.667 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.666.667 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 21.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresinde ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Destek Finans Faktoring A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971715


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