***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.12.2023 tarih ve 2023-29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının daha önce belirlenen tavana ulaştığından mevcut kayıtlı sermaye tavanının halihazırda yetersiz olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesi başvurusu ile birlikte eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 333.333.333 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 83.333.333 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 27.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresinde ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Destek Finans Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229732BIST