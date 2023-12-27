***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
27.12.2023 16:22
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2023 tarih ve 2023-29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının daha önce belirlenen tavana ulaştığından mevcut kayıtlı sermaye tavanının halihazırda yetersiz olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesi başvurusu ile birlikte eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 333.333.333 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 83.333.333 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 27.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresinde ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Destek Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229733
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1321
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4095
En Düşük
29,0967
18:0532,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3563
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.964,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EREGL
|41,12
|2.993.601.244
|% 1,38
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3983
|29,4046
|% 0,45
|
|Euro
|32,6819
|32,6961
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4442
|37,6320
|% 1,30
|
|Frank
|34,4911
|34,6988
|% 1,44
|
|Riyal
|7,8128
|7,8520
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|985,94
|989,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,68
|1.179,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.079,87
|2.080,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 181.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 877 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 61 kaybederek (% -0.44 ) 6, 452
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, ZEDUR, MRGYO, QNBFL, MIATK, GRSEL, BAYRK, QNBFB, ATAKP, ULAS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, SKBNK, GUBRF, INVES, VERUS, SNPAM, EMNIS, ISGYO, AHGAZ
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17:58
MRGYO, BEYAZ, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında