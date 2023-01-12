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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

12.01.2023 12:34
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Destek Finans Faktoring A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından uzun vadeli A+ (Ulusal) ve kısa vadeli A1 (Ulusal) notu ile derecelendirilmiş görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Rapor özeti ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100734


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Tam 7.677 7.723 -10,00  
Yarım 3.738 3.779 -4,00  
Çeyrek 1.875 1.890 -1,00  
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Gümüş Gr. 14,31 14,33 0,18  
B. Petrol 83,03 83,03 0,36  
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