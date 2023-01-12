***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.01.2023 12:34
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Destek Finans Faktoring A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından uzun vadeli A+ (Ulusal) ve kısa vadeli A1 (Ulusal) notu ile derecelendirilmiş görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Rapor özeti ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100734
BIST
12:264.861
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 132,14
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:2618,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7957
En Düşük
18,7082
12:2620,2495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0593
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:261.136,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.136,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KRDMA
|17,38
|190.695.706
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.566.913
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.296.017
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.799.968
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.390.340
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,00
|4.699.950.422
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,09
|2.959.369.026
|% 5,24
|
|ASELS
|54,90
|2.252.111.957
|% 3,98
|
|EREGL
|38,00
|1.985.521.750
|% 3,15
|
|KOZAL
|536,30
|1.646.322.825
|% 3,37
|
|EKGYO
|8,26
|1.489.802.545
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,09
|2.959.369.026
|% 5,24
|
|YKBNK
|8,77
|1.226.370.460
|% 2,10
|
|PETKM
|16,96
|1.243.298.419
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,61
|185.098.021
|% 2,35
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7870
|% 0,07
|
|Euro
|20,2340
|20,2491
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,7722
|22,8864
|% 0,17
|
|Frank
|20,0590
|20,1798
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,03
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.677
|7.723
|-10,00
|
|Yarım
|3.738
|3.779
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.890
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,36
|