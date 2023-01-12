***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDestek Finans Faktoring A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından uzun vadeli A+ (Ulusal) ve kısa vadeli A1 (Ulusal) notu ile derecelendirilmiş görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir.Rapor özeti ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100734BIST