***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin görünümü Stabil, kredi derecelendirme notu da uzun vadeli A+ (Ulusal) ve kısa vadeli A1 (Ulusal) olarak teyit edilmiştir.Rapor özeti ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238775BIST