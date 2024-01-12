***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.01.2024 10:07
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin görünümü Stabil, kredi derecelendirme notu da uzun vadeli A+ (Ulusal) ve kısa vadeli A1 (Ulusal) olarak teyit edilmiştir.
Rapor özeti ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238775
BIST
'
13:197.834
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -61,98
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:1930,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1102
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:1932,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:191.973,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,24
|Açılış
|: 1.973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:18
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|128.165.546
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|647.703.621
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.575.055
|% 9,93
|
|ETILR
|13,88
|28.863.931
|% 8,95
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
|
|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
|
|KRSTL
|12,47
|103.242.714
|% -6,59
|
|KRGYO
|37,10
|47.792.965
|% -6,31
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|THYAO
|243,50
|2.572.000.002
|% -1,30
|
|GUBRF
|146,10
|2.363.388.733
|% 3,54
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|549.594.077
|% -0,73
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0908
|30,0966
|% 0,36
|
|Euro
|32,9789
|32,9902
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2484
|38,4402
|% 0,26
|
|Frank
|35,0983
|35,3097
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9996
|8,0398
|% 0,32
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|