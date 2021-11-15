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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 17:57
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı almak üzere almış olduğu 15.11.2021 tarih ve 2021-28 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı: 150.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977838


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DOBUR 123,70 30.465.949 % 9,96  
GARFA 13,80 7.730.207 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
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Altın Ons 1.861 1.861 -4,83  
Altın Gr. 602 602 2,39  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 25,00 25,04 -0,29  
Gümüş Gr. 8,10 8,11 -0,03  
B. Petrol 80,83 80,83 -1,34  
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