***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı almak üzere almış olduğu 15.11.2021 tarih ve 2021-28 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.11.2021İhraç Tavanı Tutarı: 150.000.000Para Birimi: TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü: Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977838BIST