***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 16:16
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 15/11/2021 tarih ve 2021-28 sayılı kararına istinaden
1. 18/11/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur.
2. 18/11/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı: 150.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi: 18.11.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978492
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 0,4270
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,5255
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05662,37
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 24,65
|Açılış
|: 662,37
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0177
|11,0597
|% 4,02
|
|Euro
|12,5082
|12,5691
|% 4,36
|
|Sterlin
|14,8764
|14,9510
|% 4,09
|
|Frank
|11,9052
|11,9769
|% 4,39
|
|Riyal
|2,9415
|2,9563
|% 4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,87
|
|Altın Gr.
|662
|662
|24,65
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,27
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
-
17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS