***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 15:28
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz kapsamında aracı kurum değişikliği yapıldığından Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.01.2022 tarih ve 2022-1 sayılı kararı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992752
BIST
16:192.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:1913,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0370
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:1915,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0450
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:19804,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,04
|Açılış
|: 804,40
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.361.221
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,81
|63.202.228
|% -4,93
|
|IHAAS
|9,70
|12.821.805
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,50
|233.347.165
|% -4,78
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|THYAO
|27,10
|4.007.627.037
|% 1,50
|
|EREGL
|31,86
|3.584.259.572
|% 4,46
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|EKGYO
|2,42
|668.152.324
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,12
|550.869.871
|% 0,97
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8283
|13,8578
|% 0,27
|
|Euro
|15,6868
|15,7036
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7358
|18,8298
|% 0,13
|
|Frank
|14,8802
|14,9698
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6751
|3,6935
|% 0,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,88
|
|Altın Gr.
|804
|805
|4,20
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,88
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 0.85 ) 1, 852
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, EMNIS, UZERB, ORCAY, BLCYT
-
16:34
CELHA, ATATP, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
YAPRK, LIDFA, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem