***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.06.2022 tarih ve 2022-12 sayılı kararı ile1. Şirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL (elli milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 140.000.000 TL (yüzkırk milyon Türk lirası) arttırılarak 190.000.000 TL (yüzdoksan milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,2. Arttırılan sermayeyi teşkil eden 140.000.000 (yüzkırk milyon Türk lirası) TL'nin16.657.909,31 TL'sinin Sermaye Yedekleri'nden,123.342.090,69 TL'sinin Olağanüstü Yedekler'den karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035689BIST