***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 13:33
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.06.2022 tarih ve 2022-12 sayılı kararı ile
1. Şirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL (elli milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 140.000.000 TL (yüzkırk milyon Türk lirası) arttırılarak 190.000.000 TL (yüzdoksan milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,
2. Arttırılan sermayeyi teşkil eden 140.000.000 (yüzkırk milyon Türk lirası) TL'nin
16.657.909,31 TL'sinin Sermaye Yedekleri'nden,
123.342.090,69 TL'sinin Olağanüstü Yedekler'den karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035689
BIST
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|FONET
|12,13
|46.781.067
|% 9,67
|
|EMKEL
|2,61
|26.277.329
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,46
|310.667.068
|% 9,03
|
|MAGEN
|13,34
|57.746.646
|% 8,54
|
|TUKAS
|12,92
|162.173.438
|% 7,94
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|63.601.808
|% -9,09
|
|RALYH
|11,84
|55.800.566
|% -7,86
|
|OYYAT
|78,40
|45.836.296
|% -7,76
|
|TOASO
|69,00
|1.089.549.392
|% -5,93
|
|THYAO
|49,18
|3.527.418.578
|% 1,49
|
|SISE
|23,24
|2.167.614.788
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,34
|1.260.309.133
|% 1,46
|
|EREGL
|35,06
|1.215.318.264
|% 1,04
|
|SASA
|44,22
|1.199.416.453
|% 1,70
|
|SEGYO
|1,27
|336.028.545
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|468.029.072
|% 0,70
|
|TSKB
|2,43
|363.436.993
|% 0,83
|
|DOHOL
|4,19
|540.665.026
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,84
|573.018.717
|% -0,82
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1626
|17,1726
|% 2,50
|
|Euro
|18,4577
|18,4971
|% 2,91
|
|Sterlin
|21,4796
|21,5873
|% 2,15
|
|Frank
|17,5211
|17,6267
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5620
|4,5849
|% 2,45
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,83
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|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,41
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|155,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|161,10
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|77,93
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|38,97
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,12
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|B. Petrol
|122
|122
|1,08
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