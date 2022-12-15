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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2022 10:32
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı almak üzere almış olduğu 15.12.2022 tarih ve 2022-21 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı: 570.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087447


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