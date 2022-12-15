***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 10:32
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı almak üzere almış olduğu 15.12.2022 tarih ve 2022-21 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı: 570.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087447
BIST
10:185.203
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 136,95
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.203
En Düşük
5.174
10:1818,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:1819,8893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:181.075,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.075,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:16
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|164.622
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|30.128.052
|% 9,98
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|GEDIK
|8,19
|18.509.059
|% 7,34
|
|SILVR
|19,88
|2.859.103
|% -4,88
|
|MZHLD
|13,15
|11.430.690
|% -2,59
|
|KUYAS
|27,46
|27.624.692
|% -1,86
|
|DGNMO
|8,68
|9.685.613
|% -1,81
|
|VAKKO
|63,20
|7.815.603
|% -1,71
|
|THYAO
|140,90
|903.075.388
|% 2,85
|
|EKGYO
|8,12
|670.876.961
|% 2,14
|
|ENKAI
|24,80
|625.087.392
|% 6,44
|
|ASELS
|58,85
|611.769.198
|% 4,34
|
|KRDMD
|18,64
|606.793.163
|% 4,66
|
|EKGYO
|8,12
|670.876.961
|% 2,14
|
|SKBNK
|2,80
|147.575.406
|% 2,94
|
|ISCTR
|11,44
|446.630.209
|% 2,42
|
|KRDMD
|18,64
|606.793.163
|% 4,66
|
|HALKB
|12,42
|353.745.703
|% 5,43
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6504
|% 0,15
|
|Euro
|19,8761
|19,8926
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,0250
|23,1404
|% -0,22
|
|Frank
|20,0346
|20,1553
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,12
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-14,81
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.244
|7.296
|-32,00
|
|Yarım
|3.508
|3.567
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|14,00
|-0,32
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,61
|
Seans Raporu
10:16
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10:31KRDMA
Yüzde 7.12 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 406 adet işlem
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10:29XU030
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10:29
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10:29
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