***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 13:38
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 15/12/2022 tarih ve 2022-21 sayılı kararına istinaden
1. 22/12/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur.
2. 22/12/2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı: 570.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi: 22.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089152
BIST
15:285.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 65,41
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2818,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2819,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0378
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:281.090,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.090,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ULUFA
|9,46
|361.276.514
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.987.192
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.283.071
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|28.853.876
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,70
|39.625.504
|% -4,12
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OSMEN
|67,00
|10.905.798
|% -3,32
|
|THYAO
|143,40
|4.632.589.504
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.762.132.191
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,92
|3.487.986.606
|% 4,41
|
|VAKBN
|12,47
|2.693.422.705
|% 1,55
|
|AKBNK
|20,22
|2.587.175.922
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.762.132.191
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,47
|2.693.422.705
|% 1,55
|
|ISCTR
|13,11
|2.544.874.789
|% 2,74
|
|SKBNK
|3,19
|578.219.693
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,19
|2.038.837.821
|% 1,58
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6619
|18,6695
|% 0,05
|
|Euro
|19,8424
|19,8532
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4225
|22,5350
|% -0,27
|
|Frank
|20,0630
|20,1839
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9493
|4,9741
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.342
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,36
|
Seans Raporu
15:28
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15:44XU100
Endeks 5, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 66, 212.00 milyon TL de
-
15:44ENJSA
Yüzde 4.57 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 491, 201 adet işlem
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15:43EDIP
Yüzde 9.54 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 811 adet işlem
-
15:40KOZAL
Yüzde 7.06 oranında artışla 563.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 948 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838