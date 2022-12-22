***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 15/12/2022 tarih ve 2022-21 sayılı kararına istinaden1. 22/12/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur.2. 22/12/2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 15.12.2022İhraç Tavanı Tutarı: 570.000.000Para Birimi: TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü: Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi/Yurt Dışı: Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi: 22.12.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089152BIST