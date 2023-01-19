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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2023 09:50
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 19.01.2023 tarih ve 2023-2 sayılı kararı ile
1. Şirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 190.000.000 TL (yüz doksan milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL (altmış milyon Türk lirası) arttırılarak 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,
2. Arttırılan sermayeyi teşkil eden 60.000.000 (altmış milyon Türk lirası) TL'nin 60.000.000 TL'sinin Olağanüstü Yedekler'den karşılanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103110


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