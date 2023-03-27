***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 190.000.000 TL (yüz doksan milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL (altmış milyon Türk lirası) arttırılarak 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 19.01.2023 tarih ve 2023-2 sayılı yönetim kurulu kararı 27.03.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgilii sayfası ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128156BIST