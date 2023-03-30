***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDestek Finans Faktoring A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihinde yapılan "2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129687BIST