***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 12:42
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihinde yapılan "2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129687
BIST
13:164.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,46
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1619,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1620,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:161.212,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.212,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EKSUN
|78,65
|7.966.301
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.129.649
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,70
|57.442.570
|% -4,32
|
|KRSTL
|9,43
|44.562.017
|% -4,17
|
|AKFYE
|19,54
|2.501.376.494
|% -3,93
|
|DGGYO
|50,95
|219.161.869
|% -3,87
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|AKFYE
|19,54
|2.501.376.494
|% -3,93
|
|ASTOR
|54,90
|1.958.432.686
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.089.063.652
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.077.185.052
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.064.207.060
|% -0,15
|
|AKFYE
|19,54
|2.501.376.494
|% -3,93
|
|ISCTR
|13,49
|1.064.207.060
|% -0,15
|
|KATMR
|1,31
|102.829.662
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.172.430
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,06
|607.124.507
|% -0,10
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1632
|19,1680
|% 0,25
|
|Euro
|20,8500
|20,8554
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,5989
|23,7173
|% 0,43
|
|Frank
|20,8475
|20,9731
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0906
|5,1162
|% 0,21
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.181
|8.261
|-15,00
|
|Yarım
|4.011
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,64
|