***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 28.07.2023 tarih ve 2023-18 sayılı kararı ile1. Sermaye Piyasası Kanunu ve II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'' kapsamında daha önce belirlenen tavana ulaşılması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesine2. Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının mevcut çıkarılmış sermayesi olan 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'den 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) artırılarak 1.250.000.000 TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası)'ye yükseltilmesine3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine4. Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması için gerekli başvuruların yapılmasına ve5. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznin alınmış olması kaydıyla söz konusu Kurumlarca onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul'un onayına sunulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.28.07.2023 tarihinde de Sermaye Piyasası Kurulu'a gerekli başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176326BIST