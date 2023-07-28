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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2023 15:41
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.07.2023 tarih ve 2023-18 sayılı kararı ile
1. Sermaye Piyasası Kanunu ve II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'' kapsamında daha önce belirlenen tavana ulaşılması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının artırımına ve geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesine  
2. Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının mevcut çıkarılmış sermayesi olan 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'den 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) artırılarak 1.250.000.000 TL (bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası)'ye yükseltilmesine
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine
4. Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması için gerekli başvuruların yapılmasına ve
5. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznin alınmış olması kaydıyla söz konusu Kurumlarca onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
28.07.2023 tarihinde de Sermaye Piyasası Kurulu'a gerekli başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176326


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