***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 15:15
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz kapsamında Ş
irketimiz Yönetim Kurulunun 21.12.2023 tarih ve 2023-29 sayılı kararı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227707
BIST
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15:537.651
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,60
|Açılış
|: 7.657
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|Önceki Kapanış
|: 7.663
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7.621
En Yüksek
7.734
15:5329,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 29,1550
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|Önceki Kapanış
|: 29,1600
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29,1633
En Düşük
29,0503
15:5332,1474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 31,9500
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|Önceki Kapanış
|: 31,9000
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32,1495
En Düşük
31,8351
15:531.911,19
En Yüksek
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|: 0,50%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.911,19
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
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1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:53
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.888.248
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.833.482
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|THYAO
|241,80
|5.792.412.972
|% -0,04
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|TUPRS
|152,20
|2.223.068.319
|% 1,67
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,12
|922.775.554
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|BEGYO
|2,74
|254.767.042
|% 1,11
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1552
|29,1588
|% 0,10
|
|Euro
|32,1260
|32,1474
|% 0,89
|
|Sterlin
|36,8216
|37,0062
|% 0,40
|
|Frank
|33,8255
|34,0293
|% 0,69
|
|Riyal
|7,7493
|7,7882
|% 0,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|965,97
|970,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,46
|1.213,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,34
|2.037,60
|% 0,66
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