***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 16:31
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin 19.03.2024 tarihinde yapılan "2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı"
ekte olup genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260243
BIST
'
16:338.899
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 181,27
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3332,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0655
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3335,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0446
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:332.240,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,45
|Açılış
|: 2.240,08
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AKENR
|7,26
|12.193.642
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.631.203
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.049.564
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.115.970
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,35
|461.346.817
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|ARTMS
|53,75
|1.743.728.505
|% -8,98
|
|THYAO
|277,75
|7.600.523.191
|% 3,45
|
|TUPRS
|172,30
|3.754.477.978
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|REEDR
|58,45
|2.797.562.245
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.717.272.050
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,34
|1.850.540.282
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.576.979.474
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|MOGAN
|19,08
|2.650.842.828
|% -6,65
|
|EKGYO
|10,62
|1.312.677.301
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3388
|32,3458
|% 0,20
|
|Euro
|35,1274
|35,1381
|% -0,13
|
|Sterlin
|42,1263
|42,3375
|% -0,21
|
|Frank
|37,3760
|37,5634
|% 0,04
|
|Riyal
|8,8514
|8,8958
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem