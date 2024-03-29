***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 14:29
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023 - 19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi 19.03.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.03.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 28.03.2024 tarih ve 11053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.
Değişikliğin yayımlandığı 28.03.2024 tarih ve 11053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264273
BIST
'
15:459.105
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 24,97
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4532,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0653
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4535,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0232
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:452.325,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,22
|Açılış
|: 2.325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ALVES
|63,25
|921.836.916
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|ODINE
|58,40
|80.830.506
|% 9,98
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|546.890.991
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.262.669
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.886.086
|% -9,94
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|THYAO
|297,50
|6.318.458.846
|% -0,08
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|AGROT
|37,18
|2.576.835.221
|% 5,45
|
|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,96
|1.087.494.820
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.176.856.538
|% 8,90
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3587
|32,3820
|% 0,20
|
|Euro
|34,9840
|35,0742
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1469
|41,3531
|% 0,82
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|