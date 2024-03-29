***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2023 - 19.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi 19.03.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.03.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 28.03.2024 tarih ve 11053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.Değişikliğin yayımlandığı 28.03.2024 tarih ve 11053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264273BIST