***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 12:58
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.04.2024 tarih ve 2024-9 sayılı kararı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265595
BIST
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13:419.173
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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9.137
En Yüksek
9.266
13:4132,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 32,4000
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|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
32,0046
13:4134,6639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KARTN
|154,00
|38.973.112
|% 10,00
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|FMIZP
|371,25
|97.116.694
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.931.698
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.146.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.241.561
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|271.415.331
|% -9,15
|
|POLHO
|15,19
|271.909.997
|% -9,04
|
|SEKUR
|13,58
|31.633.711
|% -7,30
|
|THYAO
|304,25
|5.260.802.512
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|KCHOL
|213,40
|2.185.326.597
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.416.536.275
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.379.535
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,2100
|32,2166
|% 0,12
|
|Euro
|34,6354
|34,6519
|% -0,07
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5603
|35,7385
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,64
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,62
|918,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,04
|1.029,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,43
|2.263,77
|% 0,66
|