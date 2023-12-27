***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.12.2023 16:23
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte ve Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresi ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com internet adresinde yer almakta olup, kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229734
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1321
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4095
En Düşük
29,0967
18:0532,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3563
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.964,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EREGL
|41,12
|2.993.601.244
|% 1,38
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3983
|29,4046
|% 0,45
|
|Euro
|32,6819
|32,6961
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4442
|37,6320
|% 1,30
|
|Frank
|34,4911
|34,6988
|% 1,44
|
|Riyal
|7,8128
|7,8520
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|985,94
|989,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,68
|1.179,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.079,87
|2.080,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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