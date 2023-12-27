***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte ve Şirketimizin www.destekfaktoring.com.tr internet adresi ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com internet adresinde yer almakta olup, kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229734BIST