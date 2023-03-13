***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı2023-6Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait finansal tablolar ile faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124202BIST