***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.01.2023 15:13
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında düzenlenen Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ektedir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100318
BIST
15:474.923
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -65,14
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:4718,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:4720,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:471.133,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.133,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SDTTR
|56,65
|6.627.653
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.565.232
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.516.542
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ALFAS
|274,20
|162.806.292
|% 8,38
|
|GOZDE
|21,06
|355.331.738
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.340.139
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|30.090.102
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|30.204.203
|% -9,92
|
|THYAO
|131,10
|6.770.323.712
|% -0,08
|
|EREGL
|38,16
|4.956.194.005
|% 0,79
|
|ASELS
|55,85
|4.337.778.667
|% -3,96
|
|KOZAL
|549,90
|3.631.173.823
|% -2,33
|
|KRDMD
|18,07
|3.567.456.345
|% -0,39
|
|EKGYO
|8,49
|2.671.266.056
|% -0,12
|
|YKBNK
|9,14
|2.588.939.917
|% -4,09
|
|KRDMD
|18,07
|3.567.456.345
|% -0,39
|
|KATMR
|2,12
|388.297.162
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,66
|486.744.024
|% -2,56
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7742
|18,7764
|% 0,01
|
|Euro
|20,1678
|20,1761
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6736
|22,7873
|% -0,31
|
|Frank
|20,1304
|20,2517
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9831
|5,0081
|% -0,04
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.659
|7.717
|-18,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,51
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02NIBAS
Yüzde -8.49 oranında düşüşle 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 250, 597 adet işlem
-
16:01PNSUT
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 64.45 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 891 adet işlem
-
16:00MIPAZ
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 175 adet işlem
-
15:59ERSU
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 475, 658 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 4, 905 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 72, 625.00 milyon TL de