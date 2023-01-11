***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında düzenlenen Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ektedir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100318BIST