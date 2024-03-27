***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024AçıklamalarBankamızın 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263417BIST