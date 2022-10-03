***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı kararı ile Yurt Dışında İhraç Edilmek üzere 15.000.000 USD Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır.İhraç belgesi eklidir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066748BIST