***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 14:11
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı kararı ile Yurt Dışında İhraç Edilmek üzere 15.000.000 USD Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır.
İhraç belgesi eklidir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066748
BIST
17:573.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 62,58
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:5718,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:5718,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,3126
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5436
En Düşük
18,1735
17:571.027,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.027,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.028,39
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AKSA
|66,00
|528.477.441
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.612.482
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|48.242.360
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.407.994.306
|% 9,96
|
|SUWEN
|43,92
|138.633.972
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,75
|7.948.427.557
|% 2,70
|
|AKBNK
|12,36
|3.845.947.219
|% -0,40
|
|YKBNK
|7,78
|3.545.078.786
|% 0,13
|
|VAKBN
|7,61
|3.462.870.470
|% -0,13
|
|SASA
|78,40
|3.407.994.306
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,78
|3.545.078.786
|% 0,13
|
|VAKBN
|7,61
|3.462.870.470
|% -0,13
|
|EKGYO
|4,20
|1.736.737.991
|% -0,94
|
|HALKB
|8,02
|2.858.233.802
|% 4,56
|
|TSKB
|2,61
|847.555.603
|% -1,51
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5722
|18,5898
|% 0,21
|
|Euro
|18,5254
|18,5359
|% 1,69
|
|Sterlin
|21,1077
|21,2136
|% 0,81
|
|Frank
|18,8438
|18,9574
|% 1,21
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% 0,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|20,71
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.850
|6.926
|53,00
|
|Yarım
|3.338
|3.384
|27,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,21
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,98
|