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***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

03.10.2022 14:11
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı kararı ile Yurt Dışında İhraç Edilmek üzere 15.000.000 USD Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır. 
İhraç belgesi eklidir.
Bilgilerinize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066748


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Çeyrek 1.672 1.692 13,00  
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