***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
29.11.2023 17:34
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1587 sayılı kararı ile Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilmek üzere 250.000.000 TL Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır.
İhraç belgesi eklidir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220962
BIST
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18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0357
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.897,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8989
|28,9134
|% 0,03
|
|Euro
|31,7023
|31,7611
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5310
|36,7142
|% -0,14
|
|Frank
|32,8760
|33,0740
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6815
|7,7200
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|934,64
|935,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,27
|1.029,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,74
|2.041,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
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