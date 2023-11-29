***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1587 sayılı kararı ile Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilmek üzere 250.000.000 TL Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır.İhraç belgesi eklidir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220962BIST