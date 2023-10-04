***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.10.2023 17:26
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023
Ek Açıklamalar
6 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere nominal 250 milyon TL tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı tavanı için Kuruma başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199572
BIST