***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.10.2023Ek Açıklamalar6 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere nominal 250 milyon TL tutarında ihraç tavanı içeren tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı tavanı için Kuruma başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199572BIST