***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.11.2023 17:34
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024
Ek Açıklamalar
02.10.2023 tarihli başvurumuza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu 22.11.2023 tarih ve 73/1587 sayılı kararı ile Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilmek üzere 250.000.000 TL Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır. İhraç belgesi eklidir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 23_11_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-45650.pdf
EK: 4 Yurt İçi İhraç Belgesi Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220964
BIST