***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Limit OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024Ek Açıklamalar02.10.2023 tarihli başvurumuza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu 22.11.2023 tarih ve 73/1587 sayılı kararı ile Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilmek üzere 250.000.000 TL Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına İlişkin ihraç limiti onaylanmıştır. İhraç belgesi eklidir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 23_11_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-45650.pdfEK: 4 Yurt İçi İhraç Belgesi Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220964BIST