***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 10:42
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 24 Ağustos 2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-25346 sayılı Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek, Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin yazısı ek'te yer almaktadır.
Bankamıza ait 2022 yılı 1.dönem ve 2 dönem bağımsız denetim raporu ve mali tablolara (https://www.destekbank.com/denetim-raporlari) web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066590
BIST
11:583.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 86,49
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.267
En Düşük
3.196
11:5818,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5756
En Düşük
18,4910
11:5818,2168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
11:58992,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,57
|Açılış
|: 992,79
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BARMA
|49,98
|59.208.573
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.031.449
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.534.857
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,19
|1.331.748
|% 8,32
|
|ULUFA
|4,50
|10.354.205
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.320
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.539.796
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,25
|45.933.640
|% -6,71
|
|THYAO
|75,30
|2.813.111.876
|% 6,66
|
|TUPRS
|312,00
|1.127.735.617
|% 7,73
|
|SASA
|68,10
|868.937.979
|% -0,15
|
|SISE
|26,32
|692.489.312
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,96
|670.104.270
|% 2,33
|
|EKGYO
|3,96
|670.104.270
|% 2,33
|
|YKBNK
|7,22
|664.487.757
|% 2,12
|
|ODAS
|6,33
|449.180.771
|% -0,16
|
|ISCTR
|7,71
|417.707.388
|% 2,53
|
|AKBNK
|11,53
|600.411.132
|% 2,13
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5628
|18,5673
|% 0,35
|
|Euro
|18,2290
|18,2511
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7440
|20,8481
|% 0,68
|
|Frank
|18,7153
|18,8280
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% 0,31
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,77
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,03
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.678
|6.737
|5,00
|
|Yarım
|3.249
|3.291
|0,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,25
|
|B. Petrol
|88,76
|88,76
|3,62
|
Seans Raporu
11:56
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12:11IZFAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 579 adet işlem
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12:10AVOD
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 006, 729 adet işlem
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12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, HALKB
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12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, TAVHL
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12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 83 artarak (% 2.73 ) 2, 895