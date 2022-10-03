***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 24 Ağustos 2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-25346 sayılı Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek, Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin yazısı ek'te yer almaktadır.Bankamıza ait 2022 yılı 1.dönem ve 2 dönem bağımsız denetim raporu ve mali tablolara (https://www.destekbank.com/denetim-raporlari) web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.Bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066590BIST