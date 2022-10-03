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***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 10:42
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 24 Ağustos 2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-25346 sayılı Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya ihraç edilecek, Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin yazısı ek'te yer almaktadır.
Bankamıza ait 2022 yılı 1.dönem ve 2 dönem bağımsız denetim raporu ve mali tablolara (https://www.destekbank.com/denetim-raporlari)  web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066590


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BARMA 49,98 59.208.573 % 9,99  
ROYAL 5,70 117.409 % 9,83  
ZOREN 3,92 172.031.449 % 9,80  
AKYHO 2,15 10.534.857 % 9,69  
RAYSG 14,19 1.331.748 % 8,32  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 18,5628 18,5673 % 0,35  
Euro 18,2290 18,2511 % 0,63  
Sterlin 20,7440 20,8481 % 0,68  
Frank 18,7153 18,8280 % 0,24  
Riyal 4,9252 4,9499 % 0,31  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 1,77  
Altın Gr. 993 993 5,03  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -33,00  
Tam 6.678 6.737 5,00  
Yarım 3.249 3.291 0,00  
Çeyrek 1.630 1.645 -1,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 0,37  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 0,25  
B. Petrol 88,76 88,76 3,62  
Seans Raporu 11:56
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