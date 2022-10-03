***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 14:10
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 30 Eylül 2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-26642 sayılı Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı hakkındaki yazısı ekte yer almaktadır.
Bankamıza ait 2022 yılı 1.dönem ve 2. dönem Bağımsız Denetim raporu ve mali tablolara (https://www.destekbank.com/denetim-raporlari) web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066747
BIST
17:313.371
En Yüksek
|Değişim
|: 6,02%
|| 191,28
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.373
En Düşük
3.196
17:3118,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3118,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1035
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:311.006,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.006,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.007,83
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:29
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|99.004.718
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.156.095
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.572.673.302
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.577.850
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.321.961
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.916.981
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,72
|30.272.440
|% -6,53
|
|THYAO
|77,30
|6.121.431.277
|% 9,49
|
|SASA
|70,95
|3.284.457.398
|% 4,03
|
|ASELS
|31,48
|2.331.105.417
|% 7,44
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.589.366
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.156.095
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,16
|2.024.119.490
|% 7,49
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.589.366
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,96
|469.253.944
|% 5,95
|
|HALKB
|7,67
|1.584.722.863
|% 9,89
|
|TSKB
|2,63
|544.141.050
|% 7,35
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5376
|18,5500
|% 0,26
|
|Euro
|18,2229
|18,2502
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,8555
|20,9601
|% 1,22
|
|Frank
|18,6981
|18,8108
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9190
|4,9437
|% 0,18
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|28,96
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.738
|6.799
|67,00
|
|Yarım
|3.278
|3.321
|30,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,83
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44XU100
Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 94 üstünde . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
-
17:42TAVHL
Yüzde 9.69 oranında artışla 69.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 694 adet işlem
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 094, 045 adet işlem
-
17:40TAVHL
Yüzde 9.45 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 220 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, AKBNK