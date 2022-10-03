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***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 10:41
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25 ve 32 sayılı kararlarıyla azami 650 milyon TL tutarında yurt içinde, azami 10 milyon ABD Dolar tutarında yurtdışında tahvil,finansman bonosu veya benzeri türden  borçlanma aracı ihracı yapılması ve ayrıca 26 sayılı karar ile yurt dışında azami 10 milyon ABD Dolar tutarında katkı sermaye temini için tahvil ihracı yoluyla borçlanma yapılması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmişti.Daha sonra Yönetim Kurulu'nun 16.08.2022 tarih ve 64 sayılı kararıyla   yurt dışında azami 10 milyon ABD Doları tutarında katkı sermaye  tahvil ihracı yerine yurtdışında 10 milyon ABD Doları tutarında  finansman bonosu ihracı için ilgili ihraç belgesi değişikliği izni alınarak borçlanma yapılması kararlaştırılmıştır.Bu kapsamda, Ağustos ayında yurt dışında toplam 20 milyon ABD Doları tutarında, 364 gün vadeli finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.Yurtdışında gerçekleştirilen  finansman bonosu satışları ve potansiyel talep dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun 40/1125 no.'lu kararı kapsamında 05/08/2022 tarih 172/BA-1125 sayılı ihraç belgesinde  belirtilen yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara/tahsisli olarak satışı yapılmak üzere onayı verilen azami  500 milyon TL tutarındaki limitin 280 milyon TL tutarındaki kısmının iptal edilmesi ve azami 15 milyon ABD Dolar tutarında yurtdışında   finansman bonosu veya tahvil olarak borçlanma aracı ihraç edilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)'dan gerekli izin ve onayların alınması , borçlanmaların gerçekleştirilmesi, her türlü masrafın ödenerek ilgili sözleşme ve evrakların imzalanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066589


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