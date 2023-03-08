***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/161 sayılı toplantısında işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetlerinde bulunma talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup, "Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121629BIST