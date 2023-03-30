***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı eklidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129811BIST