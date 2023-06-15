***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı eklidir.GÜNDEM:1) Toplantı Başkanlığının teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2) Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadili müzakeresi (Sermayenin 300.000.000,00 TL'den 350.000.000,00 TL'ye çıkarılması)3) Dilek ve temenniler,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158934BIST