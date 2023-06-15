***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 14:18
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı eklidir.
GÜNDEM:
1) Toplantı Başkanlığının teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2) Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadili müzakeresi (Sermayenin 300.000.000,00 TL'den 350.000.000,00 TL'ye çıkarılması)
3) Dilek ve temenniler,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158934
BIST
17:515.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,50
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:5123,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1026
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5125,8857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3855
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8857
En Düşük
25,3574
17:511.488,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.488,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
|
|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6697
|23,6750
|% 0,44
|
|Euro
|25,8484
|25,8658
|% 1,43
|
|Sterlin
|30,0848
|30,2357
|% 1,17
|
|Frank
|26,3768
|26,5357
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,57
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.760
|4.874
|19,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|1,05
|