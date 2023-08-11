***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.08.2023 20:43
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2023
Karar Sayısı
95
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 2023 yılı 2. dönem sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184736
BIST
'
18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0452
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.663,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.663,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0327
|27,0550
|% 0,21
|
|Euro
|29,6182
|29,6271
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2349
|34,4066
|% 0,24
|
|Frank
|30,7434
|30,9286
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1855
|7,2216
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|1,49
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.096
|11.198
|10,00
|
|Yarım
|5.556
|5.625
|5,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
-
17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
-
17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem