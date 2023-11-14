***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.11.2023 20:12
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2023
Karar Sayısı
132
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 2023 yılı 3. dönem sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217963
BIST
'
18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,5517
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1731
En Düşük
30,5634
18:051.806,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.806,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6243
|28,6426
|% 0,18
|
|Euro
|31,1468
|31,1731
|% 1,80
|
|Sterlin
|35,6537
|35,8325
|% 1,86
|
|Frank
|32,0328
|32,2257
|% 1,43
|
|Riyal
|7,6108
|7,6490
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|890,71
|893,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,98
|1.028,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,82
|1.964,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FENER
Yüzde 5.94 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 915 adet işlem
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17:58TARKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 739.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 424 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
-
17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de