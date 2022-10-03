***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.10.2022 16:18
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı ihraç belgesi kapsamında düzenlenen Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına ilişkin Tertip İhraç belgesi ve İhraç Takip Belgesi eklidir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066769
BIST
16:293.295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 114,87
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:2918,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:2918,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:29996,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,43
|Açılış
|: 996,65
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.006.863
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|615.596.897
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.403.754
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.796.005
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.958
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.480.999
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|27.755.835
|% -7,04
|
|THYAO
|75,15
|4.938.318.070
|% 6,44
|
|SASA
|70,70
|2.669.482.619
|% 3,67
|
|TUPRS
|313,50
|1.781.879.569
|% 8,25
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ASELS
|30,14
|1.427.879.428
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|1.412.201.365
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ODAS
|6,68
|1.052.417.340
|% 5,36
|
|ISCTR
|7,89
|953.991.728
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,86
|1.393.604.876
|% 5,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5423
|18,5548
|% 0,29
|
|Euro
|18,1402
|18,1706
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8054
|20,9098
|% 0,98
|
|Frank
|18,7069
|18,8195
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9222
|4,9469
|% 0,25
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|6,36
|
|Altın Gr.
|998
|998
|10,19
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.766
|42,00
|
|Tam
|6.710
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.303
|12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,69
|
|B. Petrol
|89,58
|89,58
|4,44
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU100
Endeks 3, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 40, 177.00 milyon TL de
-
16:43KLKIM
Yüzde 8.28 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 725 adet işlem
-
16:42SMRTG
Yüzde 9.36 oranında artışla 71.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 746, 789 adet işlem
-
16:41KLKIM
Yüzde 8.40 oranında artışla 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 374 adet işlem
-
16:40GSDDE
Yüzde 7.36 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 856, 023 adet işlem