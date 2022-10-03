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***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

03.10.2022 16:18
***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı ihraç belgesi kapsamında düzenlenen Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Aracına ilişkin Tertip İhraç belgesi ve İhraç Takip Belgesi eklidir.
Bilgilerinize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066769


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Çeyrek 1.637 1.651 5,00  
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B. Petrol 89,58 89,58 4,44  
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